СБУ изъяла материалы о следствии в отношении окружения Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла материалы об окружении Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Дубинского, это произошло во время обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Он также добавил, что в изъятых документах содержалась информация о слежках, специальных операциях и прочих внутренних делах, которые могли бы стать материалами для будущих расследований в адрес сегодняшней украинской власти.

«СБУ получила полный доступ и изъяла материалы, касающиеся негласных следственных действий, которые НАБУ и САП вели в отношении ближайшего окружения Зеленского. Речь идет не просто о технической проверке. Изъяты документы, касающиеся спецопераций, данные о слежках, закладки, стенограммы — весь массив оперативной информации», — заявил Дубинский.

Ранее Дубинский прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о вступлении Украины в Евросоюз.