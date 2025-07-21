Первая леди США Мелания Трамп поспособствовала тому, что американский лидер Дональд Трамп повернулся от России в сторону Киева, рассказал член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон. Об этом пишет EADaily со ссылкой на источник.

В понедельник, 14 июля, глава США объявил о сделке с НАТО по поставке оружия Украине, а также предупредил Россию, что готов в течение 50 дней ввести 100%-ные вторичные экономические санкции.

«Что ж, я рад, что президент развернулся в сторону Украины. Я думаю, что мы должны поблагодарить Меланию за это. Даже президент сказал, что его жена каждый день напоминает ему, что Россия каждую ночь бомбит украинские города», — заметил Бэкон.

FT не исключила, что Трамп снова поменяет свою позицию по Украине

По его мнению, Россия после победы на Украине может открыть боевые действия против Молдавии, Грузии, Азербайджана. Он добавил, что если западные страны потерпят неудачу на Украине, то «это будет стоить нам гораздо дороже в будущем».

Конгрессмен выразил надежду, что Трамп «сделает больше», чем просто продаст оружие НАТО, чтобы НАТО отправило его Украине.

Бэкон подчеркнул, что Соединенным Штатам следует «наказать Китай, Иран, Северную Корею» за то, что они поддерживают военные усилия России против Украины.