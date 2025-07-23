Пашинян рассказал, что придумал план по отстранению Католикоса всех армян

Премьер Армении Никол Пашинян разработал план по отстранению Католикоса всех армян от престола, сообщает Sputnik Армения.

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По плану Пашиняна, от Гарегина II «освобождается» Первопрестольный Эчмиадзин, после чего власти намерены изменить Устав ААЦ для того, чтобы он стал «кратким и понятным для всех документом».

После утверждения нового Устава Пашинян предлагает провести выборы Католикоса всех армян, в ходе которых будет «проверена добросовестность всех кандидатов в католикосы». Как именно это будет произведено, Пашинян не уточнил.

Как считает эксперт по международному праву Жерар Гергерян, Пашинян вмешивается в дела церкви, что установить контроль над важным центром власти.

По оценкам лидера партии «Демократическая альтернатива» Сурена Суренянца, власти Армении готовят безобразную операцию против Армянской апостольской церкви, её намереваются провести по украинскому сценарию.

Армянское оппозиционное движение «Айакве» уже подало заявление в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Пашиняна за нападки на Армянскую апостольскую церковь.