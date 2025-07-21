Зеленскому сделали мрачное предупреждение

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что западные СМИ начали критиковать Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Дизена.

По словам профессора, в СМИ стали появляться критические статьи в адрес Зеленского. По мнению Дизена, это является признаком скорой «смены информационной повестки».

«Образу Зеленского как очередного Черчилля пришел конец, и в СМИ появились критические материалы, которые раньше были бы названы "российской пропагандой". Надвигающаяся катастрофа очевидна, и общественность готовят к смене информационной повестки», — заявил он.

Ранее Зеленский озвучил планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле.