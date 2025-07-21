Генсек НАТО обратился к странам Европы

Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны закупать у США оружие для Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву. Она заключается в том, что Вашингтон будет продавать европейским странам оружие, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, а они в свою очередь будут передавать его Украине. Трамп отмечал, что данная схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время.

«Обращаясь к министрам обороны, принявшим участие во встрече, генсек особо выделил инициативу, которую он и президент США объявили на прошлой неделе, направленную на усиление поддержки Украины путем предоставления американского оружия за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде», — говорится в заявлении Рютте.

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До этого генсек НАТО заверил Вашингтон, что Европа «найдет деньги» на оплату закупок вооружений у Соединенных Штатов для Киева.