Генсек НАТО обратился к странам Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании контактной группы по Украине призвал страны Европы закупать у США оружие для Киева.

Рютте ранее заверил Вашингтон, что европейцы "найдут деньги" на оплату оружия США для Украины.

Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине

В заявлении Североатлантического блока по итогам виртуальной встречи говорится, что, обращаясь к министрам обороны стран, принявших участие во встрече, Рютте особо выделил инициативу, которую он вместе с президентом США Дональдом Трампом объявили на прошлой неделе – она направлена на усиление поддержки Киева путем предоставления американского оружия. Все это предлагается осуществить «за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде».