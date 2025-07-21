На Украине нашли объяснение массовому отчислению студентов из вузов

По информации Государственной службы качества образования, за последние полтора года свыше 50 тысяч студентов мужского пола, достигших 25-летнего возраста, были исключены из высших учебных заведений.

В значительной степени рост числа таких студентов стал заметен после начала военных действий, что, по мнению представителей власти, объясняется стремлением избежать мобилизации.

По словам главы службы, Руслана Гурака, в течение последних трех лет процент бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся на дневной форме и достигших возраста 25 лет, превышает 20% от общего числа соискателей образования. Для сравнения, в 2021/2022 учебном году этот показатель составлял всего 4%. В период с 2024 по 2025 год, после проведения проверок, из вузов было отчислено более пятидесяти тысяч мужчин.

Руководитель службы выразил мнение о необходимости отзыва лицензий у учебных заведений, уличенных в получении взяток за зачисление лиц, уклоняющихся от призыва.