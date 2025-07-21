Армянская апостольская церковь обратилась с призывом к Пашиняну

Армянская апостольская церковь (ААЦ) призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна отказаться от нападок на религиозную структуру и заняться проблемами страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ААЦ.

Таким образом в церкви прокомментировали заявления Пашиняна о планах организовать митинг на центральной площади города Вагаршапат. Как заявили в ААЦ, действия Пашиняна могут спровоцировать насилие и агрессию в сторону церкви.

«Первопрестольный святой Эчмиадзин осуждает эту попытку спровоцировать нападения и насилие, что является очевидным вмешательством в деятельность Армянской церкви и ее самоуправление. Мы призываем правящую политическую силу прекратить антицерковную, незаконную кампанию и заняться решением серьезных проблем, стоящих перед страной», — сообщили в ААЦ.

Ранее Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской церкви из его резиденции.