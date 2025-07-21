Зеленский озвучил планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле

Стороны в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле обсудят вопросы гуманитарной повестки, рассказал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

Напомним, что в 2025 году в Стамбуле прошли два раунда переговоров. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — экс-министр обороны Рустем Умеров. Дискуссия о следующем этапе продолжалась на протяжении почти двух месяцев.

Последний шанс Зеленского: названы три сценария новых переговоров России и Украины

«Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания [конфликта]. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров», — отметил Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что представители готовятся к новому раунду переговоров, в ходе которого будут подняты вопросы об обмене пленными, возвращении детей, возможной встрече лидеров.