Глава Пентагона отказался от онлайн-встречи «Рамштайна»

Андрей Дуванов

Министр обороны США Питер Хегсет отказался участвовать в онлайн-встрече по Украине в формате «Рамштайн». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Глава Пентагона отказался от онлайн-встречи «Рамштайна»
© Global Look Press

Предполагается, что на встрече будет поднят вопрос дальнейшей военной помощи Украине. При этом, встречу на уровне глав военных ведомств посетят 52 страны — вместо Хегсета от Белого дома заявлен посол США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Накануне в Британии сообщали, что глава Пентагона Хегсет также должен принять участие. Но сегодня США представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер, координирующий в Альянсе украинскую помощь», — сообщает источник.

Ранее стало известно, что новую встречу в формате «Рамштайн» планирует посетить генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.