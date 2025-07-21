Глава Пентагона отказался от онлайн-встречи «Рамштайна»

Министр обороны США Питер Хегсет отказался участвовать в онлайн-встрече по Украине в формате «Рамштайн». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Предполагается, что на встрече будет поднят вопрос дальнейшей военной помощи Украине. При этом, встречу на уровне глав военных ведомств посетят 52 страны — вместо Хегсета от Белого дома заявлен посол США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Накануне в Британии сообщали, что глава Пентагона Хегсет также должен принять участие. Но сегодня США представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер, координирующий в Альянсе украинскую помощь», — сообщает источник.

Ранее стало известно, что новую встречу в формате «Рамштайн» планирует посетить генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.