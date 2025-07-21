Офицер из Киева передала в Россию сообщение для пленного отца

Российские военные помогли лейтенанту полиции из Киева передать послание ее отцу, находящемуся в плену в России украинскому военнослужащему. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что служащая в Днепровском РО Киева Екатерина Король передала аудиообращение своему отцу Сергею Королю через бот «Сохрани себе жизнь».

Ранее пленный рассказывал, что в ТЦК (аналог военкомата на Украине) сама сдала его одна из его дочерей. Мужчина рассматривает возможность отказа от обмена, чтобы не возвращаться в ВСУ.

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Дочь пленного призналась в любви к отцу, и заявила, что его сильно ждут дома.

Король поблагодарил российских военных за возможность пообщаться с родственниками. Он заявил, что в плену его не обижают.

Ранее военнопленный ВСУ Петр Климишевский призвал побратимов записывать личные данные своих командиров и передавать их в руки ВС РФ для возмездия.