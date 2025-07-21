Париж должен прекратить помогать Киеву. Так прокомментировал у себя на странице в X видео мобилизации на Украине лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее в интернете появился ролик, на котором представители ТЦК (так на Украине называют военкоматы) во Львове тащат человека по земле, держа его за руки. После его запихивают в машину и увозят.

«Франция должна прекратить быть соучастником этой бойни, не посылая в эту страну ни одного евро или оружия!» — прокомментировал это Филиппо.

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Напомним, что военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. С тех пор его продлевают каждые 90 дней. Во время его действия и в соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. При этом в последнее время силовики и военные стали активно практиковать облавы на призывников, зачастую применяя насилие.