ФРГ присоединится к обеспечению пяти «срочно необходимых» Украине систем Patriot

США и Германия договорились о поставках Украине пяти систем Patriot. Об этом сообщил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Хегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно необходимых систем Patriot как можно быстрее», — сказал немецкий министр.

Он отметил, что немецкая сторона предоставит Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны, а также необходимые боеприпасы. Взамен Германия получит от США пять новых Patriot, которые должна была получить Швейцария в 2027-2028 годах.

В то же время СМИ пишут, что системы Patriot по этой схеме будут поставлены Украине только через шесть-восемь месяцев.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

В ответ на это Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины. Он указал на то, что Вашингтон имеет производственные мощности и готов поставлять оружие, которого нет у Европы. Глава минобороны ФРГ подчеркнул, что финансовое бремя должна нести не только Германия.