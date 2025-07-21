Пока вы не уснули: открытая поддержка Алиевым Киева и «подзатыльник» Зеленскому от Трампа

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Алиев впервые открыто поддержал Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто поддержал Украину, употребив слово «оккупация» в отношении Российской Федерации, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В статье отмечается, что резонансное заявление Алиева касалось кризиса на Украине. Отвечая на вопрос, какой совет он может дать Киеву, президент Азербайджана впервые открыто встал на сторону Украины, два раза употребив применительно к действиям РФ слово "оккупация", поделился своей точкой зрения автор публикации.

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Посол РФ рассказал о «подзатыльнике» Зеленскому от Трампа

© Газета.ru

Украинский президент Владимир Зеленский изменил свое поведение и даже пошел на переговоры с РФ в Стамбуле после «взбучки», которую ему задал президент США Дональд Трамп в Белом доме, однако эффект от этого внушения уже сошел на нет.

Об этом в интервью агентству Nova заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

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Песков высказался о расследовании крушения самолета AZAL

Российская сторона ждет итогов следственных действий, которые идут по делу о крушении самолета AZAL. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России из-за падения самолета AZAL в Актау.

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«Это уже пустыня»: бойцы ВС РФ рассказали о борьбе за Часов Яр

Российские военные, с которыми побеседовал корреспондент «Известий», рассказали о работе по освобождению города Часов Яр в ДНР. В боях за город участвуют военные штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса Южной группировки войск.

Боец с позывным «Архипка» заявил, что ВСУ используют ловушки со взрывчаткой, минируя территории рядом с городом. По его словам, если на земле в этом районе лежит палка, ее лучше не трогать.

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Раскрыты цели массового удара «Кинжалами» и «Геранями» в Киеве

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что целью ударов «Кинжалами» и «Геранями» могли стать украинские объекты, на которых ремонтируют технику ВСУ. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 21 июля российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. В Минобороны отмечали, что удар наносился оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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Искалеченная модель рассказала, кто издевался над ней в Дубае

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Минувшей весной имя 20-летней модели Марии Ковальчук облетело мировые СМИ после того, как ее нашли изувеченной в Дубае. Девушка долгое время находилась без сознания в реанимации, а обстоятельства происшествия оставались загадкой.

В интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» Мария впервые рассказала, что на самом деле произошло в тот роковой день.

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В РПЦ заявили о страшных сигналах, предсказывающих конец света

Духовный кризис и бедствия, настигшие планету в последние годы, — это знамения, которые были предсказаны еще в Писании. Об этом заявил священник Русской Православной Церкви (РПЦ) отец Николай.

В последние годы Земля столкнулась с чередой стихийных бедствий: по мнению отца Николая, это не просто совпадения. Священник напомнил слова Иисуса Христа о том, что перед концом света участятся «глады, моры и землетрясения по местам».

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Раскрыт список звезд, которых могут выдать России как преступников

Ряд покинувших Россию звезд объявлен в розыск или заочно осужден, как телеведущая Татьяна Лазарева** (признана иноагентом в РФ, внесена в реестр террористов и экстремистов). Кого могут выдать по запросу России, разбиралось издание News.ru.

Телеведущая Татьяна Лазарева** переехала в Испанию, где ведет открытую антироссийскую деятельность. В декабре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к шести с половиной годам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Ей запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов. Кроме того телеведущая находится в международном розыске.

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Толпы народа и вода по 455 рублей: к чему привел коллапс в аэропортах из-за атак БПЛА

На фоне попыток Вооруженных сил Украины атаковать Москву и Подмосковье московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают с ограничениями, что приводит к задержкам рейсов по всей России. Что происходит в авиационной отрасли, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника. 23 из них сбили над Московским регионом. Из них 15 летели на Москву.

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Затопленный МКАД и подземные переходы: Москва ушла под воду

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В ночь на 21 июля Москву накрыли обильные дожди. «Рамблер» собрал главные новости к этому часу, связанные с непогодой в столице. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки в Москве выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 84%. Данной информацией он поделился в своем Telegram-канале.

Как уточнил специалист, только за сегодняшний день на столицу обрушится как минимум около 15 литров дождевой воды на метр квадратный, по области местами — до 20-25 мм осадков, при месячной норме 84 мм.

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