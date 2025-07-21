Открытый в Молдавии памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне немецкой коалицию стран Оси, искажает правду о Второй мировой войне. Такое мнение высказал News.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Ранее стало известно, что в молдавском селе Душманы открыли памятник румынским солдатам, участвовавшим во вторжении на территорию СССР в Бессарабии в 1941 году.

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов уверен, что открытие монумента «не просто историческая ошибка, а сознательное искажение правды и осквернение памяти миллионов жертв нацизма».

«Румыния под руководством [Иона] Антонеску была союзником [Адольфа] Гитлера, ее войска участвовали в массовых казнях мирных жителей, уничтожали целые села на территории СССР. Называть этих людей героями - значит плевать в лицо всем, кто погиб, защищая мир от коричневой чумы», - заявил Иванов.

Депутат также обратил внимание на флаг Евросоюза на церемонии открытия памятника, что говорит о повторении украинского сценария с переписыванием истории.

«Дальше - разрушение экономики, нищета населения и превращение страны в полигон для геополитических экспериментов Запада. Уже сегодня Молдавия погрязла в долгах, а уровень жизни граждан стремительно падает. Но вместо решения реальных проблем власти занимаются пропагандой нацизма», - констатировал Иванов.

Ранее глава молдавского комитета «Победа» заявил о том, что полиция в Молдавии «неохотно реагирует на людей, которые публично демонстрируют нацистскую символику, и не защищает памятники героям Великой Отечественной войны». А депутат парламента Денис Уланов отметил, что власти Молдавии стремятся вычеркнуть из истории Победу в Великой Отечественной войне и заставить людей стыдиться ее.