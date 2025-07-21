«Едва хватит на еду»: сравнение жизни в России и США

Президент США Дональд Трамп стремится вернуть стране былое величие. Однако финансовая ситуация в США далека от идеальной — большинство американцев живут в долг, сообщает kp.ru.

Средний доход американца — $4952 в месяц, из которых 20-30% уходит на налоги. После этого у них остается около $3500-$4000. При этом средний долг составляет $53 538. Среди факторов, создающих закредитованность, — ипотека (70,3% долга, средний долг — $260 000), автокредиты (9%, средний долг — $23 792), кредиты на учебу (8,8%, средний долг — $37 088), кредитные карты (6,5%, средний долг — $6501), займы на лечение (3%, средний долг — $703), личные займы (2,4%), говорится в материале.

Средний долг россиянина, по данным Центробанка, составляет 287 671 руб. — это 3,4 среднемесячных зарплаты. В США же средний долг равен 13-15 зарплатам, пишут авторы.

Американский экономист Джин Людвиг объясняет, что закредитованность связана с недостаточной поддержкой со стороны государства в трудные моменты. Реальные доходы населения не растут уже 40 лет, в то время как цены на жилье, образование и медицинские услуги продолжают расти. Периодически в США происходят экономические кризисы, когда люди не могут выплачивать кредиты и теряют жилье. Последний такой кризис был в 2008 году, и, по мнению Людвига, он может повториться.

Жительница Лос-Анджелеса Екатерина Матоян описывает, как американцы попадают в долговую кабалу: для получения высокооплачиваемой работы нужно учиться, что возможно только в кредит, после учебы люди берут ипотеку для покупки собственного жилья. Высокие налоги на недвижимость (до 2% от стоимости дома), как уточнила собеседница, также увеличивают долг, а коммунальные услуги, медстраховка и другие расходы съедают значительную часть дохода.

«Когда я приезжаю в Россию и называю доход в 2 тысячи долларов в месяц, мне говорят: «Неплохо». А я стараюсь объяснить: ребята, в Штатах мне этого едва хватит на еду и на общую комнату с соседом», - заявил Иэн Куммер, 37-летний ветеран вооруженных сил США, который думает о том, чтобы переехать в Россию.

Американское статистическое бюро Census сообщает, что средний гражданин США покупает первую недвижимость в ипотеку в 37 лет и выплачивает ее только к 62 годам. Личные сбережения половины американцев составляют в среднем $500.