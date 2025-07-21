Премьер Японии не стал покидать пост после поражения его партии на выборах

Глава японского правительства Сигэру Исиба отказался покидать пост после второго подряд поражения правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в парламент. Об этом сообщает ТАСС.

«Японский народ вынес нам строгий вердикт, из которого нужно вынести серьезные уроки», — сказал Исиба в ходе пресс-конференции.

При этом он добавил, что не может уйти, поскольку должен выполнять обещания, которые были даны властями избирателям. Также премьер отметил необходимость продолжить переговоры с США по вопросам, связанным с пошлинами и тарифами.

В мае Исиба отстранил от работы главу министерства сельского хозяйства страны Таку Это, который попал в скандал из-за слов, что ему дарят много риса. После того, как общественность возмутилась, министр пытался сгладить ситуацию, заявив, что все-таки покупает рис сам.