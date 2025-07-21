Алиев изгоняет Россию с Кавказа: отношения с Азербайджаном движутся к точке невозврата

Как же мало в современном мире значат формальные межгосударственные соглашения! 22 февраля 2022 года – за два дня до начала СВО – Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали «Декларацию о союзническом взаимодействии» Москвы и Баку. Среди прочего там были зафиксированы обязательство сторон «воздерживаться от любых действий, в том числе осуществляемых через третьи страны, направленных против друг друга», их стремление «всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран» и их готовность решать любые спорные вопросы с помощью «проведения безотлагательных консультаций». Но это официальная сторона вопроса. А вот его реальное смысловое наполнение: президент Азербайджана публично заявляет о своей солидарности с Украиной и своей готовности подать против России иски в международные судебные инстанции из-за крушения самолета AZAL в прошлом декабре.

Если по душам поговорить с представителями официального Баку, то вырисовывается следующая картина: власти Азербайджана считают себя глубоко оскорбленной и обиженной стороной. И датируется начало этой обиды событиями, которые предшествовали трагическому инциденту в небе над Грозным в самом конце прошлого года. Август 2024 года. Азербайджан подает официальную заявку на вступление в БРИКС. В Баку ожидали, что эта заявка будет удовлетворена уже через несколько недель – на саммите стран БРИКС в Казани в октябре того же года. Но по факту этого не произошло. В бакинских политических верхах интерпретировали это так: российское руководство дало твердое обещание обеспечить вступление Азербайджана в престижный международный клуб, но то ли не смогло, то ли не захотело это обещание выполнить.

Декабрь 2024 года. Катастрофа в небе над Грозным быстро перерастает и в политическую катастрофу для отношений двух стран. В ходе телефонного разговора с Ильхамом Алиевым Владимир Путин «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Лидер Азербайджана счел это недостаточным. Между двумя президентами пробегает черная кошка.

Эмоциональный фон отношений Москвы и Баку радикально меняется меньше, чем за неделю. 24 декабря (за день до авиакатастрофы), официальный сайт Кремля, сообщает что президент РФ по телефону «тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Лидеры выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-азербайджанского партнерства и союзничества». После того, как в Баку публично выражают свою недовольство «недостаточными» извинениями Москвы Путин и Алиев разговаривают по телефону еще раз. Об этом факте сообщают в сводках новостей, но не на официальном сайте Кремля. Год заканчивается под знаком острого кризиса в отношениях двух «партнеров и союзников».

Январь-май 2025 года. Российское руководство предпринимает попытки восстановить отношения с Баку. В Москве в присутствии мэра города и вице-премьера правительства закладывается памятник на месте грядущей установки памятника Гейдару Алиеву. Столицу Азербайджана последовательно посещают премьер Мишустин, спикер верхней палаты парламента Матвиенко и патриарх Кирилл. Одна из главных целей серии этих визитов – убедить Ильхама Алиева посетить парад Победы 9 мая в Москве. Согласно данным из источников, близких к официальному Баку, Алиев соглашается, но меняет свое решение, когда узнает, что программа его визита в Москву не подразумевает двусторонней встречи с Путиным.

Вину за этот «протокольный прокол» в Баку возлагают на неких российских «чиновников среднего уровня», которые то ли «не доложили наверх», то ли «сознательно саботируют российско-азербайджанские отношения». Кроме того, в самом начале мая – еще до того, как становится известным об отказе Алиева лететь в Москву - происходят еще две неприятные истории. Один азербайджанский депутат – председатель комиссии парламента по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов – публично обвиняет Россию в том, что она устроила мощную хакерскую атаку на медиа-ресурсы его страны в феврале этого года. Другого азербайджанского депутата - Азера Бадамова - не пускают в РФ.

Как уверяют некие таинственные, но «осведомленные» источники, все дело в русофобских высказываниях депутата в прошлом и в зеркальном ответе на запрет въезда в Азербайджан члену российской Государственной Думы Николаю Валуеву. Баку не принимает эти объяснения Москвы и очень громко протестует. Попытка перезагрузить отношения России и Азербайджана де-факто проваливается.

Июнь-июль 2025 года. Во время краткой, но ожесточенной войны между Ираном и Израилем Азербайджан способствует эвакуации Федора Бондарчука и его съемочной группы с иранской территории. Решение об этом принимается в Баку на самом высоком уровне. Власти Азербайджана расценивают это как их жест доброй воли в отношении Москвы – жест, на который Россия, по мнению чиновников в Баку, отвечает «встречным подарком»: известными событиями в Екатеринбурге. Ильхам Алиев взрывается и теряет терпение.

Так, по версии официального Баку, выглядит внешняя канва событий, которые предопределили кризис в отношениях России и Азербайджана. И я ничуть не сомневаюсь, что Ильхам Алиев реально обижен на Москву и лично на Владимира Путина. Но вот в чем здесь дело. По-настоящему опытный и умелый политик – а президент Азербайджана точно является таковым – не всегда дает волю своей обиде и своим эмоциям. Иногда – когда этого требуют обстоятельства – эта обида загоняется глубоко внутрь, а мир видит лишь корректный и выдержанный фасад.

Именно такой фасад Москва очень долго видела, когда смотрела на Баку. Если рассуждать не в режиме реального времени, а в горизонте десятилетий, то обида азербайджанского общества и азербайджанской политической элиты на СССР и Россию тянется, как минимум, с января 1990 года – с момента ввода советских войск в охваченную беспорядками столицу республики. В официальной бакинской идеологии это событие трактуется как «преступление против азербайджанского народа». На эту обиду наложилась другая – вызванная союзническими отношениями Москвы и Еревана. Но Баку, тем не менее, в течении многих десятилетий поддерживал хорошие отношения с Москвой и тратил очень много ресурсов на то, чтобы расположить к себе российскую политическую элиту и экспертное сообщество. Обида подавлялась и не демонстрировалась.

А сейчас пружина разжалась. Почему? Ответ, на мой взгляд, можно найти в заявлении депутата парламента Азербайджана Эльшада Мирбашир оглу, которые он сделал еще в декабре 2022 года на круглом столе «Иран в новой перспективе»: «Президент Азербайджана является лидером азербайджанцев мира. Это не подлежит сомнению…Азербайджан является защитником прав всех азербайджанцев мира. Мы уже достаточно сильное государство, у нас есть воля защищать права наших соотечественников из Южного Азербайджана и расширять контакты с ними. Мы способны ответить тем, кто говорит с нами на языке угроз».

Это конкретное высказывание посвящено отношениям Баку и Тегерана. Но тот же самый посыл – «мы достаточно сильное государство» - лежит сейчас и в основе курса Азербайджана по отношению к России. Ильхам Алиев показывает, что после восстановления контроля Баку над Нагорным Карабахом и сокрушительного поражения Армении тесные отношения с Москвой для него больше не обязательны, что Россия становится лишней на Южном Кавказе и он больше не намерен выказывать ей политес и давить свою обиду.

В итоге отношения России и Азербайджана движутся к точке невозврата. Движутся, но на мой взгляд, её еще не достигли. В ответ на поток колкостей от своих «союзников» из Баку Москва проявляет «стратегическое терпение»: у Кремля нет необходимости усложнять себе жизнь и умножать количество фронтов. Кроме того, отказавшись от сдержанности в символическом и риторическом плане, Ильхам Алиев по-прежнему не демонтирует выгодную в том числе и для него инфраструктуру российско-азербайджанских отношений. Баку ведет очень жесткую, но в то же самое время тонкую игру. Азербайджан давит на болевые точки Москвы, стараясь при этом не пережать.

Цель Ильхама Алиева – утвердить свою страну в новом качестве, в качестве государства, которое сбросило с себя «постсоветскость», в качестве той независимой силы в мировой политике, которой не страшен ни Путин, ни Макрон. И он последовательно идет к этой цели, считая, что Россия может обижаться, сколько ей угодно. В текущей политической реальности эта ставка, похоже, работает. А что будет в будущем – то будет в будущем.