Глава немецкого Союза грузоперевозчиков Дирк Энгельхардт заявил Bild, что в случае конфликта с Россией Германия столкнется с дефицитом водителей грузовиков. По его мнению, к грузоперевозкам необходимо активнее привлекать женщин и пенсионеров.

Как отмечает Bild, в правительстве Германии допускают вооруженный конфликт с Россией уже в 2027 году. В таком случае немецкая армия будет нуждаться в гражданских водителях грузовиков: они должны будут снабжать линию фронта военной техникой и провиантом.

Энгельхардт предупредил, что в случае конфликта с Москвой до 300 тысяч водителей из Восточной Европы могут покинуть Германию. Он добавил, что уже сегодня в стране не хватает около ста тысяч водителей фур, из-за чего многие грузы доставляются с задержкой. Таким образом, речь идет о потенциальной нехватке 400 тысяч водителей.

«Если мы не сможем в экстренной ситуации покрыть нехватку в 400 тысяч водителей, мы не сможем ни поддерживать Бундесвер, ни обеспечивать гражданское население», - заявил Энгельхардт.

По его мнению, решить проблему можно, привлекая больше женщин-водителей. Энгельхардт считает, что для этого нужны безопасные стоянки и грузовики, оснащенные душем, туалетом и кухней.

Шойгу словами Суворова предостерег европейцев от войны с Россией

Также Энгельхардт рассказал, что сейчас пенсионерам приходится платить, чтобы подтвердить свою квалификацию, несмотря на десятилетия опыта вождения.

«Это требование нужно отменить. Водить должен тот, кто умеет», - заключил он.

Ранее стало известно, что в Берлине разработали 1000-страничный «Оперативный план Германии» на случай конфликта с Россией. Подробности плана держатся в секрете, но СМИ сообщали, что документ содержит «конкретные предложения о том, как немецким компаниям следует вооружаться».

В частности, немецким предприятиям посоветовали обучить вождению грузовиков как минимум пятерых из каждых ста сотрудников. Также предприятия должны запастись дизельными генераторами и заранее составить план для работников на случай кризиса. Кроме того, в плане перечислены все сооружения и объекты инфраструктуры, которые «особенно достойны защиты по военным причинам».