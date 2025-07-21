Глава Пентагона отказался от онлайн-встречи «Рамштайна»

Глава Пентагона Пит Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече западных союзников в формате «Рамштайн». Об этом в Telegram сообщает издание «Политика страны».

«В Британии сообщали, что глава Пентагона Хегсет также должен принять участие. Но сегодня США представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер, координирующий в Альянсе украинскую помощь», — говорится в материале.

Ранее американский лидер Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский договорились об инвестициях в производство дронов на Украине и их закупке Соединенными Штатами.