Названы главные провалы Трампа

Политолог-американист Малек Дудаков назвал главными провалами второго президентского срока Дональда Трампа урегулирование на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Дудаков подчеркнул, что Трамп не смог выполнить обещания по Украине и Ближнему Востоку, которые дал в ходе предвыборной кампании. Также эксперт указал, что политика Трампа по Китаю не принесла успехов.

«Ему не удалось добиться деэскалации на украинском направлении, не удалось заключить большую сделку по Ближнему Востоку или в торговых конфликтах с Китаем», - подчеркнул политолог.

Также у администрации Трамп есть проблемы с «балансировкой бюджета и госдолга». По оценке Дудакова, Трамп реализовал менее половины предвыборных обещаний.

В ходе предвыборной кампании в 2024 году Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». В июне 2025-го Трамп заявил, что это был «сарказм». Он подчеркнул, что ситуация оказалась «гораздо сложнее, чем кто-либо мог себе представить».