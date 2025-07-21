В ООН выступили с обвинениями в адрес Израиля

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) раскритиковало требование Израиля к жителям сектора Газа покинуть город Дейр-эль-Балаха. Об этом сообщается на сайте УКГВ.

В управлении ООН заявили, что приказ о массовом перемещении, отданный израильскими военными, нанес «еще один сокрушительный удар по и без того хрупким линиям жизнеобеспечения, поддерживающим жизнь людей по всему сектору Газа».

Требование Израиля охватывает территорию примерно в 5,6 квадратных километра (четыре района Дейр-эль-Балаха). По предварительным оценкам, в этом районе находилось от 50 тысяч до 80 тысяч человек, в том числе около 30 тысяч жителей Газы, укрывавшихся в 57 пунктах временного размещения.

Сотрудники ООН остаются на десятках объектов в Дейр-эль-Балахе. Их координаты переданы сторонам конфликта. Эти объекты, как и все гражданские объекты, должны быть защищены, независимо от распоряжений Израиля, подчеркнули в УКГВ.

К упомянутым ООН объектам относятся несколько гуманитарных складов, четыре поликлиники, четыре медицинских пункта и критически важные объекты инфраструктуры водоснабжения: опреснительная установка в южной части сектора Газа, три скважины, одно водохранилище, одно место захоронения твердых отходов и одна насосная станция для сточных вод. Любой ущерб, нанесенный этой инфраструктуре, будет иметь опасные для жизней людей последствия, предупредили в ООН.

Представители организации подчеркнули, что после очередного требования Израиля о перемещении люди больше не могут находиться на 87,8 процента территории Газы. В результате 2,1 миллиона мирных жителей окажутся зажаты на раздробленных 12 процентах сектора, где полностью прекращено предоставление основных услуг.

«Новый указ прорезает территорию Дейр-эль-Балаха вплоть до Средиземного моря, еще больше раскалывая Газу. Он ограничит возможности ООН и наших партнеров безопасно и эффективно передвигаться по Газе, перекрыв доступ гуманитарной помощи в тот момент, когда она больше всего нужна», - заключили в ООН.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября 2023 года. Члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных - всего 251-го человека. В ответ на атаки ХАМАС Израиль начал масштабные бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа. По данным ООН, к апрелю 2025 года в Газе было разрушено или повреждено более 90 процентов домов, мирным жителям приходится укрываться в руинах.

Некоторое время между сторонами действовало перемирие, в ходе которого часть заложников вернулась домой. Израильские военные возобновили наступление 18 марта 2025 года. Также со 2 марта Израиль блокирует поставки продовольствия, топлива и другой гуманитарной помощи в Газу.