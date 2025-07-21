Артисты вступились за Центр русской культуры в Таллине

Главы пятнадцати творческих коллективов, работающих в Центре русской культуры (ЦРК) в Таллине, призвали городских депутатов не ликвидировать центр. Об этом сообщает портал ERR.

Авторы обращения призвали депутатов «не принимать поспешных решений и сохранить уникальное культурное пространство». Артисты заявили, что основанный в 1990-х годах центр представляет собой не только репетиционную и концертную площадку, но и важный центр культурной жизни для русскоязычного сообщества и всего города.

В ЦРК проходят фестивали, выставки, концерты и национальные праздники, включая такие масштабные проекты, как «Славянский венок», Дни славянской письменности и культуры, а также праздники национальных меньшинств. В обращении подчеркивается, что власти Таллинна до сих пор не встретились с представителями творческих коллективов.

«Уничтожение Центра русской культуры приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно приведет к маргинализации общества», - заявили артисты.

В понедельник, 21 июля, на внеочередном заседании городского собрания Таллина будет рассмотрен вопрос о передаче ЦРК целевому учреждению «Котел культуры». Часть функций ЦРК, включая управление помещениями, планируют передать «Котлу культуры». Также к этому учреждению перейдет значительная часть сотрудников. Остальные направления, включая творческую и досуговую деятельность, в будущем будет курировать школа по интересам Канутиайа.