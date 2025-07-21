СБУ заявила о задержании российского «агента»

Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказала о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы шпионил в пользу России. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что сотрудник центрального аппарата НАБУ задержан в Киеве. В СБУ уточнили, что он работал «в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российских спецслужб».

«Деятельность агента координировал Дмитрий Иванцов — заместитель руководителя охраны (экс-президента Украины Виктора) Януковича», — добавили в ведомстве.

По данным СБУ, задержанный якобы собирал данные украинских силовиков и «других граждан», используя для этого закрытые базы правоохранительных органов. Служба сообщила о по меньшей мере 60 эпизодах передачи секретной информации.

Уголовное дело возбуждено по статье «госизмена» и «несанкционированные действия с информацией».

Ранее суд в Крыму приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Украины, который передавал сведения о Российской армии Киеву.