В Молдавии открыли памятник союзникам Гитлера из Румынии

В селе Душманы на севере Молдавии открыт мемориал в честь солдат армии Антонеску, участвовавших во Второй мировой войне на стороне Гитлера.

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Памятник солдатам армии румынского диктатора Иона Антонеску, которые были союзниками Гитлера и погибли при вторжении в Советский Союз летом 1941 года, открыт в селе Душманы на севере Молдавии, передает ТАСС. Об этом сообщил глава координационного комитета «Победа» и лидер движения поисковиков Алексей Петрович.

По словам Петровича, мемориал был установлен ассоциацией Monumentum при поддержке местных и районных властей. Он отметил, что нынешние неонацисты и фальсификаторы истории «идут все дальше и дальше». «На распятии в Душманах они утверждают, что это памятник «румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года в крестовом походе против большевизма». Не больше и не меньше», – сообщил Петрович.

Поисковик также выразил сожаление по поводу того, что на церемонии открытия памятника использовался флаг Европейского союза. По его мнению, Европа официально пока «еще стесняется» поддерживать подобные инициативы, однако местные власти уже открыто проводят аналогии между современной Европой и возрождением нацизма и фашизма при ее поддержке. Петрович добавил, что Молдавию сегодня пытаются силой втянуть в европейское пространство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство еврейской общины Молдавии выразило протест против учебника истории, который исказил информацию о геноциде, и потребовало его срочного изъятия до пересмотра. В Приднестровье запретили использовать название региона, использовавшееся во времена румынской оккупации. МИД России осудил открытие в Румынии памятника генералу Георге Манолиу, сотрудничавшему с нацистским режимом.