Учебный самолет ВВС Бангладеш рухнул на школу в Дакке

Учебный самолет ВВС Бангладеш рухнул на территорию школы на севере столицы Дакки — в результате катастрофы погиб пилот судна. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщило агентство Associated Press.

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Самолет упал на территорию школы Milestone в районе Уттара города Дакка, где в момент крушения находились ученики. На появившихся в Сети кадрах видно, как на месте происшествия поднимаются клубы огня и дыма.

Сообщается, что по меньшей мере 13 человек, включая учеников, получили ранения. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели.

Пресс-служба армии Бангладеш подтвердила, что самолет F-7 BGI принадлежал ВВС страны. Представитель пожарной охраны Лима Ханам сообщила, что по меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения, однако не предоставила дополнительных подробностей, говорится в материале.

Кадры с места крушения публикует Telegram-канал Shot.

В июне самолет Boeing 787-8 Dreamliner рухнул на жилой квартал Мелани, подняв в воздух большое облако черного дыма. Офицер индийской полиции сообщил, что воздушное судно упало на здание общежития для врачей.

За несколько минут до крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии пилот сообщил диспетчерам о нехватке тяги при взлете.