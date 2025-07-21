Глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал методы мобилизации на Украине, призвав западные страны прекратить поддержку Киева. Об этом он написал в соцсети X.

Дюпон-Эньян прокомментировал видео, показывающее, как сотрудники ТЦК (украинский аналог военкомата), выносят молодого человек из подъезда. На записи видно, как двое сотрудников ТЦК тащат задержанного по земле.

«Облавы в Киеве: молодых людей, некоторым едва исполнилось 18, забирают с улиц и отправляют на передовую. Вот такая «демократия» поддерживается Западом. Пора открыть глаза. Необходимо срочно положить конец этой бойне», - написал французский политик.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

На фоне волны дезертирства из ВСУ на Украине становится все больше случаев силовой мобилизации. Сотрудники ТЦК могут законно посещать различные развлекательные мероприятия - концерты, вечеринки - и вручать повестки.

В стране происходит все больше скандалов из-за «бусификации» - так на Украине прозвали мобилизацию силовыми методами (когда военкомы задерживают человека в общественном месте и насильно отводят в «бус» - автобус).

Газета El País рассказала, что в Минобороны Украины считают главной проблемой ВСУ не дефицит вооружений, а нехватку личного состава, из-за которой «скоро некому будет воевать». Журналисты газеты побеседовали с представителями Минобороны Украины и военными различных подразделений ВСУ.

По данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, за все время конфликта было зарегистрировано около сто тысячи случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Отмечалось, что более половины солдат из ста тысяч оставили свои позиции в 2024 году.