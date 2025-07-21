Умер известный советский поэт Солтан Аббасов

В возрасте 92 лет ушел из жизни Солтан Аббасов, известный советский азербайджанский поэт.

Аббасова не стало 19 июля. Поэт умер в своем доме. Причину смерти СМИ республики не приводят.

Солтан Аббасов родился в 1933 году. Творческий путь начал в 1960-х. Опубликовал книги "Капля", "Не привыкай ко мне слишком сильно", "Тутовое дерево", "Дороги - мой жизненный путь", "Правду не утаишь". Печатался в прессе.

Работал директором сельской библиотеки, преподавал в средней школе, возглавлял отдел редакции газеты Qələbə.

За свои заслуги в области литературы и образования Солтан Аббасов был удостоен многочисленных наград: в 1980-м он получил знак "Отличник народного просвещения Азербайджанской ССР", в 1958 году - Почетную грамоту комсомола Азербайджана, в 1985-м - грамоту министерства просвещения СССР. В 1994 году поэт стал лауреатом Литературной премии имени Мамеда Араза.