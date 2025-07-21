Владимир Зеленский назначил новых послов в 16 странах.

"Завершили долгий процесс подбора кандидатов на назначение послами Украины. назначил 16 послов", - написал он в своем телеграм-канале после встречи с главой МИД Андреем Сибигой.

Имена послов, а также перечень стран, куда они отправятся, пока не названы. Ранее Сибига сообщал, что в планах поменять большинство представителей в странах G7 и G20. Ожидается формальное назначение посла в США, которым Зеленский уже назвал бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину.

Главным вопросом, однако, остается судьба экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас является послом в Великобритании. Ряд украинских СМИ ранее сообщал, что он может покинуть эту должность и вернуться на Украину. Залужный остается популярным в армии и считается потенциальным политическим конкурентом Зеленского. В опросах общественного мнения украинцы регулярно высказывают ему больше доверия, чем Зеленскому.