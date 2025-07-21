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«Последний шанс для Киева»

Автор турецкого издания dikGAZETE Эрхан Куадзба считает, что у западных стран и Украины остался последний шанс на переговоры с Россией, прежде чем они понесут еще больший ущерб. По мнению автора статьи, Россия выиграла «битву терпения»: Москва, «которой объявил войну весь западный блок», вышла из этой схватки единственной победительницей.

Дорогостоящий арсенал поставленных Украине западных ракет истощается из-за массированных атак беспилотников, подчеркнул Куадзба. Он добавил, что Россия предоставила множество возможностей для переговоров как западным странам, так и Киеву. Кроме президента США Дональда Трампа, ни один западный лидер не высказался о переговорах с Россией позитивно, отметил автор статьи. В заключение он заявил, что ответственность за украинский кризис лежит не на Москве, а на воинствующих западных лидерах и их «террористическом орудии» - властях в Киеве.

В Англии протестующие забросали полицию бутылками

Во время беспорядков у отеля для мигрантов в английском графстве Эссекс протестующие бросали в полицию бутылки и дымовые шашки, сообщает The Telegraph. Вечером 20 июля десятки полицейских в защитном снаряжении наблюдали за толпой, собравшейся у отеля The Bell в Эппинге, который был защищён линией полицейских фургонов и двухметровым забором.

К этим беспорядкам привела третья акция протеста у отеля за последнюю неделю после ареста просителя убежища из Эфиопии, обвиненного в насилии над 14-летней девочкой. На прошлой неделе в результате столкновений с протестующими восемь полицейских получили ранения, а несколько полицейских автомобилей были повреждены. В результате последних беспорядков были арестованы шесть человек. Глава местной полиции Саймон Анслоу заявил, протест превратился в «бессмысленное насилие».

В США стало больше случаев изъятия органов у еще живых доноров

Люди по всей территории США сталкиваются с поспешными или преждевременными попытками изъятия органов, рассказала газета The New York Times. Некоторые доноры, считавшиеся мертвыми, задыхались, плакали или подавали другие признаки жизни, пока врачи проводили операции по изъятию органов. Прошлой весной в Алабаме команда хирургов-трансплантологов готовилась к операции на Мисти Хокинс. Она была веселой и энергичной 42-летней женщиной, пока не впала в кому, подавившись во время еды. В итоге мать Мисти решила отключить дочь от аппарата искусственной вентиляции легких и пожертвовать ее органы. Женщину отключили от аппарата и через 103 минуты констатировали ее смерть. После этого хирург сделал надрез на ее груди и распилил грудину. В этот момент врачи обнаружили, что сердце женщины все еще бьется.

В Нью-Мексико женщину несколько дней готовили к донорству, даже после того, как ее семья сообщила, что она, похоже, приходит в сознание, что в конце концов и произошло. Во Флориде мужчина плакал и кусал дыхательную трубку, но все равно был отключен от аппарата жизнеобеспечения. По данным NYT, таких историй стало больше на фоне перехода системы трансплантации к донорству после остановки кровообращения. В 2024 году на такое донорство пришлась треть всех донорских органов: около 20 тысяч, что в три раза больше, чем пятью годами ранее. Большинство донорских органов в США все еще поступает от людей с необратимой смертью мозга. Донорство после остановки кровообращения - это другое дело. Эти пациенты находятся на аппарате жизнеобеспечения, они живы, сохраняют некоторую мозговую активность, но врачи установили, что они близки к смерти и уже не поправятся. Если родственники соглашаются на донорство, врачи отключают аппарат и ждут остановки сердца пациента. В беседах с NYT врачи пожаловались на давление со стороны закупающих органы компаний и заявили, что их сотрудники действуют агрессивно, пытаясь повлиять на медиков и семьи потенциальных доноров.

Трамп сделал Америку зависимой от российских удобрений

Крупнейшие американские корпорации и торговые партнеры США изо всех сил пытаются адаптироваться к новой глобальной экономике, в то время как президент Дональд Трамп обдумывает введение исторических тарифов менее чем через две недели, пишет The Washington Post. Компания Conagra Brands планирует повысить цены на консервы после того, как «пережила колоссальную инфляцию из-за пошлин на белую жесть». Шесть месяцев деструктивной торговой политики президента выбили из колеи как руководителей бизнеса, так и политиков, подчеркивает WP. В связи с целым рядом новых пошлин, вводимых в отношении крупных стран и отдельных секторов продукции, Трамп повысил средний размер налога на импортные товары с чуть более двух процентов в январе до примерно 15 процентов, что является самым высоким показателем с начала 1940-х годов.

Эта цифра может вырасти, если страны не достигнут соглашений о тарифах к новому крайнему сроку, установленному Трампом, - 1 августа. Уязвленные непредсказуемыми требованиями Трампа союзники США, в том числе в Европе, пытаются развивать альтернативные торговые связи, минуя американский рынок. Россия при этом избежала повышенных тарифов, поскольку многочисленные раунды санкций уже привели к резкому сокращению американо-российской торговли. А пошлины Трампа против других стран имели некоторые неожиданные позитивные последствия для российского рынка. США, к примеру, теперь больше зависят от России в поставках карбамида - популярного удобрения для пшеницы, кукурузы и риса. В мае на российские поставки пришлось 64 процента импорта этого удобрения в Штаты. Это примерно вдвое больше, чем до пошлин Трампа.

Британия подготовила «50-дневный рывок» для Украины

Министр обороны Британии Джон Хили призовет к «50-дневной программе по вооружению Украины» на встрече союзников Киева 21 июля. Как сообщает The Telegraph, такая идея пришла британским властям из-за 50-дневного срока, который президент США Дональд Трамп дал России на заключение сделки с Украиной. Как ожидается, Хили заявит, что Запад должен вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров.

В Британии называют предлагаемую программу «50-дневным рывком». В понедельник Хили в четвертый раз возглавит Группу по противовоздушной обороне вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Группа, объединяющая министров обороны и чиновников из стран-союзниц Украины, управлялась США до прихода Трампа к власти. The Telegraph отмечает, что за последние полгода Британия поставила Украине 50 тысяч беспилотников, а еще 20 тысяч - коалиция стран во главе с Британией и Латвией. Ожидается, что 21 июля будут приняты дополнительные обязательства по поставкам. Германия и Британия договорились о закупке дополнительных зенитных ракет, используя 170 миллионов евро финансирования из Берлина.