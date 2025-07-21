Медведчук заявил о грубом нарушении Конституции Украины

Отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля произошла с грубым нарушением закона, что свидетельствует о продолжающейся в стране «драке политических крыс». Об этом заявил экс-лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что премьер Украины Денис Шмыгаль возглавит Минобороны, а на посту главы кабинета министров его сменит Юлия Свириденко. После чего Шмыгаль написал на имя Верховной рады заявление об отставке и опубликовал его в соцсетях.

«Процедура отставки правительства и назначение ее нового состава произошла с грубым нарушением Конституции и законов Украины, и является, по сути, сговором высших должностных лиц государства и депутатов Украины, с целью продолжения захвата государственной власти», - заметил Медведчук.

Он обратил внимание на то, что во время действия военного положения запрещено прекращение полномочий кабинета министров Украины. Более того, голосование в Верховной Раде за назначение нового премьер-министра Украины Свириденко показало отсутствие парламентского большинства «правоспособного на формирование правительства».

«Отставка правительства засвидетельствовала, что Верховная Рада Украины в вопросе назначения выборов главы государства преступно не выполняет конституционные требования об очередности выборов президента Украины, прикрываясь при этом приведенными положениями закона «О правовом режиме военного положения»», - констатировал политик.

При этом, по мнению Виктора Медведчука, украинскому народу совершенно неважно, кто сегодня победит в борьбе во властных кругах, так как «простым людям лучше не станет».

«Зато легко прогнозировать то, что победитель этой схватки не будет праздновать победу, следующий «грандиозный шухер» сметет и тех, кто завтра победит. В этой драке политических крыс победителей не будет», - уверен он.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп заявлял ранее о необходимости выборов на Украине из-за низкого рейтинга одобрения Зеленского.