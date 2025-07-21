Напряжение вокруг семьи президента Франции Эммануэля Макрона продолжает нарастать. Недавние инциденты, включая скандальную пощечину и унижение главы государства, имеют глубокие корни.

Основной причиной стало длительное онлайн-издевательство над Брижит Макрон, которая на протяжении многих лет подвергается жестоким насмешкам и теориям заговора о своем прошлом.

«Супруга президента безуспешно пыталась бороться с клеветой в судебном порядке. Недавно парижский апелляционный суд вынес шокирующее решение, фактически отказавшись признать ложными утверждения о рождении Брижит. Этот вердикт стал для нее тяжелым ударом», – пишет издание «Правда.ру».

Отмечается, что именно стресс и чувство бессилия объясняют ее нервозность и необычное поведение на публике. Правовая неудача лишь усугубила ситуацию. Онлайн-травля усилилась многократно, и теперь обсуждаются не только абсурдные теории, но и другие аспекты жизни пары. Ситуация достигла критической точки.

Напомним, Макроны устроили скандал в британском королевстве.