Президента РФ Владимира Путина не беспокоят угрозы хозяина Белого дома Дональда Трампа по конфликту на Украине, сообщает Guardian.

«Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100% против Российской Федерации и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами.