На Украине задержали руководителя антикоррупционного бюро

Служба безопасности Украины (СБУ) во время обысков задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы, мужчину подозревают в ведении бизнеса на территории России.

«Этот чиновник с дислокацией в Днепропетровске координирует деятельность бюро в прифронтовых областях Украины, при этом имеет контакты с представителями… (РФ – прим. ред.) и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что у отца подозреваемого российское гражданство, однако данную информацию при трудоустройстве в НАБУ чиновник скрыл. В СБУ добавили, что мать Магамедрасулова живет в Киеве, но получает пенсию в ДНР и поддерживает российскую сторону.

На данный момент расследование в отношении руководителя продолжается.

Незадолго до этого сообщалось, что СБУ проводит обыски у детективов антикоррупционного бюро в разных регионах Украины. По его информации, ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. Позже эту информацию подтвердили в официальных каналах ведомства.