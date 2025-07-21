ФРГ и Великобритания пытаются зачистить сербское правительство от поддерживающих Россию политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, давление напрямую оказывают посольства Великобритании и Германии, а также политики, близкие к Александру Соросу.

«Запад оказывает давление, чтобы Милош Анджич как политик, который выступает за хорошие и близкие отношения с Россией, был смещен с должностей руководителя аппарата сербского премьер-министра и советника по нацбезопасности», — поделился собеседник.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе встречи с представителем Государственного департамента США Бренданом Ханраханом подтвердил приверженность Белграда развитию сотрудничества с Вашингтоном во всех сферах, включая энергетику и искусственный интеллект.

Он отметил, что Сербия привержена поддержанию мира и стабильности, и считает, что диалог является единственным способом решения открытых вопросов и соблюдения норм международного права.