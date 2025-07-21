В Британии заявили об ухудшении ситуации для Зеленского

Неудачи ВСУ на фронте ухудшают положение дел для украинского лидера Владимира Зеленского, он сталкивается с серьезным давлением «на поле боя и на внутреннем фронте».

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Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Зеленский провел перестановки в кабмине Украине потому, что ему нужно «укрепить устойчивость» страны на фоне наступления ВС России.

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До этого FT также писала, что президент США Дональд Трамп может снова поменять свою позицию по Украине, что вызывает опасения в странах Европы.