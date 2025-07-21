Премьеру Японии предрекли скорый крах

Правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента — это поражение ставит под угрозу позиции премьера Сигэру Исибы и может осложнить торговые переговоры с США. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

© Lenta.ru

«Мы должны смиренно и искренне принять эту трудную ситуацию», — заявил Исиба в эфире телеканала NHK.

Также Исиба заявил о намерении остаться у власти, сославшись на необходимость завершить переговоры с американской администрацией.

Сообщается, что поражение коалиции на выборах стало еще одним ударом по премьеру, чье влияние пошатнулось после неудачи на выборах в нижнюю палату в октябре прошлого года. При этом оппозиция и критики внутри коалиции могут усилить давление на Исибу с требованием отставки.

Подчеркивается, что это первый случай за историю послевоенной Японии, когда правящая коалиция в лице Либерально-демократической партии (ЛДП) не имеет большинства хотя бы в одной палате парламента.

Ранее, 7 июля, президент США Дональд Трамп объявил, что США с 1 августа вводят 25-процентную пошлину на любые товары из Японии и Южной Кореи. По его словам, настало время положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих государств.