В Финляндии на обложке газеты Iltalehti появился президент РФ Владимир Путин. Ее заголовок на фото гласит: «Склонится ли Путин к жесткому шоковому решению?», ниже надпись: «Исследователь: Мужчин недостаточно», передает «Царьград ТВ».

Журналист Кости Хейсканен в беседе со СМИ утверждает, что на самом деле эти новости направлены на то, чтобы отвлечь внимание людей от внутренних проблем. Условия жизни в Финляндии ухудшились, отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в наибольшей степени пострадали восточные районы страны из-за того, что оттуда уходили русские деньги. Это затронуло и другие регионы, поскольку экономика Финляндии в значительной степени была связана с Россией и русскими, указал он. Сейчас ситуация обстоит еще хуже, «потому что в 2022 году у них была сильная "жировая прослойка", и они могли какие-то бюджетные деньги использовать», добавил Хейсканен.

«Сейчас уже ничего нет. И, конечно, приграничные регионы — это не только Иматра и Лаппеэнранта, это касается вообще всех приграничных регионов. Китеэ — это Северная Карелия. И, конечно, Кюменлааксо — это Восточная Финляндия. Только туристы и предприниматели из России ездили в любую погоду, в любых условиях, за любые деньги», — сообщил специалист.

Он обратил внимание на то, что множество людей остались без работы. Кроме того, наблюдается упадок в социальной сфере — закрываются медицинские учреждения, учебные заведения, отметил Хейсканен.