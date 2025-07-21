Эрдоган поблагодарил Алиева за один поступок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку Турецкой республики северного Кипра (ТРСК). Об этом пишет агентство Report в своем Telegram-канале.

Эрдоган поблагодарил Алиева за публичное выставление флага частично-признанной республики на саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

«Во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди величественный флаг ТРСК развевался рядом с флагами других стран. Я хотел бы ещё раз поблагодарить президента Азербайджана господина Ильхама Алиева и народ Азербайджана за поддержку нашей борьбы за Кипр», — заявил президент Турции.

Официально Азербайджан не признает независимость ТРСК. Из всех стран-членов ООН это сделала только Турция.

В апреле Ильхам Алиев заверил, что Азербайджан сделает все для признания ТРСК независимым государством. Сейчас почти все страны мира считают ее территорию частью республики Кипр, которая является членом Евросоюза.