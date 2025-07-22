Депутат Рады раскрыла, кто инициировал обыски в антикоррупционном бюро Украины

Масштабные обыски, которые были организованы в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) 21 июля, инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук, видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.

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Украинский парламентарий пояснила, что по ее мнению обыски являются «карательным мероприятием», поскольку начальник НАБУ Семен Кривонос «отбился от рук Ермака».

«Что происходит с НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — «Газета.Ru»). Главу НАБУ, который немножко отбился от рук Андрея Борисовича [Ермака], будут менять», — заявила Скороход.

Депутат отметила, что офис Зеленского хочет поменять главу НАБУ, слухи ходили уже последние три-четыре месяца. Поскольку в добровольном порядке у них это не получалось, понадобился прецедент, «который создается на основании основных статей — работа на Россию, нацбезопасность», подчеркнула Скороход.

До этого Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее СБУ заявила о задержании «российского шпиона» в антикоррупционном бюро страны.