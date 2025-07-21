Западные лидеры понимают, что никакими санкциями Россию не победить, а в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться. Об этом заявил член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт в беседе с РИА Новости.

Во всяком случае немецкий бизнес, по его мнению, «все активнее это пытается объяснить политикам».

Антироссийские санкции ЕС против КНР связали со сфабрикованными обвинениями

Ранее вступил в силу новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Как следует из документа, потолок цен на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель.

Позже в Германии признали вред от санкций против России.