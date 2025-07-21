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В России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

В России планируют ввести штрафы за оплату товаров и услуг криптовалютой, а также конфисковывать незаконно использованные цифровые деньги. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект, который рассматривает Госдума этой осенью, предусматривает штрафы для физических лиц в размере 100-200 тысяч рублей и для юридических — от 700 тысяч до миллиона рублей.

Власти также намерены бороться с использованием криптовалюты в качестве средства платежа внутри страны, подчеркивая их рискованность и волатильность.

Китай примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Минкоммерции Китая выразило решительный протест против новых санкций Евросоюза, заявив, что они противоречат достигнутому на высшем уровне взаимопониманию. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении ведомства подчеркивается, что Китай намерен принимать меры для защиты прав своих компаний и будет решительно реагировать на односторонние санкции, которые наносят ущерб торгово-экономическим связям с ЕС.

В ответ на введение 18-го пакета санкций, включающего китайские компании, Пекин подчеркнул свою позицию о недопустимости подобных мер без оснований в международном праве и без санкции Совета Безопасности ООН.

Wildberries выявила мошенническую схему с программами удаленного доступа

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) предупредила о росте мошеннических схем, связанных с установкой программ удаленного доступа на устройства клиентов, сообщает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что злоумышленники звонят якобы от имени службы поддержки и убеждают установить такие приложения, как AnyDesk или TeamViewer, чтобы получить полный контроль над устройством. Компания подчеркнула, что сотрудники поддержки никогда не просят пользователей устанавливать сторонние программы для решения вопросов, а все обращения происходят только через официальные каналы связи.

В результате работы антифрод-системы за квартал удалось предотвратить ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей, однако эксперты советуют быть бдительными и не доверять звонкам с просьбами установить сторонние приложения.

Аэропорты РФ подстраиваются под "Ковер" и заботятся о пассажирах

Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул, что несмотря на возможные задержки рейсов в связи с планом "Ковер", приоритетом остается безопасность пассажиров и персонала. Об этом сообщает ТАСС.

Власти предпринимают меры по оптимизации работы аэропортов, чтобы снизить неудобства, но точные сроки и масштабы изменений зависят от решений военных структур. Он отметил, что безопасность всегда будет превыше всего, и рисковать ею ради сокращения задержек никто не собирается.

Под Сумами задействовали подготовленный инструкторами США батальон ВСУ

Российские силовые структуры выявили, что украинское командование начало использовать в боевых действиях в Сумской области 214-й отдельный штурмовой батальон, сформированный при участии американских инструкторов. Об этом сообщает ТАСС.

Анализ публикаций украинских волонтеров подтвердил переброску первых подразделений этого батальона в регион еще в конце июня.

Эта воинская часть отличается особым статусом и была создана с помощью иностранных специалистов для усиления боевых возможностей украинских вооруженных сил.