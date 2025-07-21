Турция не знает даты новых переговоров России и США

Турция пока не располагает данными о дате новых переговоров между делегациями России и США. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецких дипломатических кругах. По его словам, Анкара не получала официальной информации о сроках возможной встречи.

© Газета.Ru

Источник обратил внимание, что Турция, как и ранее, готова предоставить площадку для переговоров, если стороны примут соответствующее решение. Однако выбор места и времени остается за Москвой и Вашингтоном.

Переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает провести новый раунд консультаций по двусторонним вопросам, в том числе "раздражителям", до конца лета, чтобы не затягивать паузу в диалоге. Предыдущая встреча между российской и американской делегациями прошла в апреле в Стамбуле.

Тогда стороны договорились об облегчении условий работы дипломатических миссий и обменялись нотами, касающимися финансового обслуживания и взносов в международные организации.