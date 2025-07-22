Мерц нашел плюсы в конфликте на Украине

Конфликте на Украине привел к объединению Европы. Такой плюс в военном столкновении Киева и Москвы нашел канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет портал Euractiv.

«Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев», — сказал политик на пресс-конференции со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стёре в Берлине, где обсуждалось двусторонний договор о обороне.

Отмечается, что планируемый договор станет дополнением к более масштабным усилиям по укреплению европейских оборонных структур.