Китай примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Китайские власти с целью защиты прав национальных компаний ответят на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза решительными мерами. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий по включению китайских предприятий и финансовых учреждений в санкционные списки, - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте торгового ведомства. - КНР примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".

Минкоммерции обращает внимание, что санкции ЕС "противоречат духу взаимопонимания", достигнутого на высшем уровне, и "оказывают серьезное негативное воздействие на торгово-экономические отношения, а также финансовое сотрудничество между Китаем и Евросоюзом". В комментарии отмечается, что КНР уже неоднократно делала представления европейской стороне по поводу подобных односторонних мер Брюсселя.

"Китай выражает категорическое недовольство и решительный протест, - уточняется в заявлении. - КНР последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН".

На прошлой неделе Совет ЕС объявил о введении 18-го пакета антироссийских санкций, куда попали четыре китайские компании - Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK (зарегистрированы в специальном административном районе Гонконг), Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry.