Новый раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом для Киева и его западных сторонников, чтобы договориться с российской стороной. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE.

Уточняется, что Россия предоставила как западным странам, так и Украине множество возможностей для переговоров. Однако в последнее время ни один западный лидер, за исключением президента США Дональда Трампа, не подходил к этому вопросу положительно.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев предложил Москве снова провести переговоры по урегулированию конфликта и решению поставленных вопросов.