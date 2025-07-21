Рейтинг Макрона и Байру достиг исторического минимума во Франции

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона (19%) и премьер-министра Франсуа Байру (18%) стал самым низким за всю историю Пятой республики.

Об этом свидетельствуют данные опроса Ifop для Journal du Dimanche. Совокупный показатель дуэта составил 37 баллов — ниже, чем у Франсуа Олланда и Мануэля Вальса (51 балл) в 2014 году. Среди избирателей Макрона поддержка упала до 49%, потеряв 12 пунктов с 2022 года.

"Макрон вошел в историю как первый президент, чей рейтинг опустился ниже 20%. Даже в пик кризиса "желтых жилетов" он составлял 23%", — отмечают авторы исследования.

82% респондентов недовольны Байру, 50% — "крайне недовольны". Резкому падению способствовал законопроект о бюджете-2026, который граждане сочли социально несправедливым. В январе сообщалось, что рейтинг одобрения президента Франции упал до 21%. В декабре рейтинг Макрона составлял 24%. В январском опросе приняли участие 2001 житель Франции.