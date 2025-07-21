США стали зависимы от удобрений из РФ из-за пошлин Трампа

Американский рынок удобрений усилил зависимость от российских поставок после введения США новых импортных пошлин для ряда стран, пишет Washington Post.

«Пошлины, которые были введены к настоящему времени, повлекли за собой некоторые, предположительно, непреднамеренные последствия», – приводит ТАСС текст сообщения Washington Post.

В частности, Washington Post указывает на рост поставок российского карбамида – «распространенного удобрения, которое применяется для выращивания таких культур, как пшеница, кукуруза и рис».

По данным нью-йоркской финансовой фирмы StoneX, в мае на Россию пришлось 64% всего импорта карбамида в США – это примерно в два раза больше, чем до введения пошлин. Washington Post пишет, что «США теперь в большей степени зависят от поставок из России карбамида».

Поставки из России в США, по данным главного американского статистического ведомства – Бюро переписи США, в мае оцениваются в 539,6 млн долларов. В апреле этот показатель составлял 492,1 млн долларов, в марте – 523,5 млн долларов. Майский объем поставок стал самым высоким за последние несколько лет, уступив лишь марту 2023 года, когда экспорт достигал 562 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует увеличить свою долю на мировом рынке минеральных удобрений до 25% к 2030 году. С июля Евросоюз повысил пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России.

Президент России Владимир Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.