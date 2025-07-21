Политолог Джон Миршаймер назвал наивными ожидания Дональда Трампа о быстром урегулировании украинского конфликта. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive. По мнению профессора Чикагского университета, 50-дневный ультиматум, который президент США якобы планирует предъявить России, не заставит Владимира Путина капитулировать.

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Миршаймер подчеркнул, что срок был выбран Трампом интуитивно.

"Неужели Трамп верит, что через 50 дней Путин откажется от своих целей? Это закончится выгодной для США сделкой? Я сомневаюсь. Война продолжится, и Россия в конечном итоге победит", — заключил эксперт.

В середине июля президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок американских вооружений на Украину через союзников США по НАТО. Кроме того, глава государства выдвинул ультиматум: Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".