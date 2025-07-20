СМИ: Трамп использует Украину для опосредованного конфликта с Россией

Обозреватель Питер Хитченс заявил, что президент США Дональд Трамп использует Украину для опосредованного конфликта с Россией. Об этом он написал в статье для издания Daily Mail.

Хитченс назвал Трампа ненормальным политиком.

«В результате мир сейчас блуждает во мраке, на пороге грозной опасности... 4 июля в телефонном разговоре с Зеленским Трамп поинтересовался: «Владимир, а вы сможете ударить по Москве? А по Санкт-Петербургу?» На что Зеленский ответил: «Разумеется. Сможем, если вы дадите нам оружие», — пишет он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Вашингтон откажется от ультиматумов в адрес Москвы и Пекина, если Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Китае.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

В Кремле заявили, что последний телефонный разговор Путина и Трампа был деловым и прагматичным.